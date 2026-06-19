Tribune CS (CdM 2026) – États-Unis / Australie

La deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde se poursuit ce vendredi avec une première rencontre opposant les États-Unis à l’Australie.

La deuxième journée de la Coupe du monde 2026 se poursuit. Ce vendredi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), les États-Unis affrontent l’Australie au Lumen Field de Seattle. Après une large victoire contre le Paraguay (4-1) lors de son premier match, l’équipe de Mauricio Pochettino peut valider son ticket pour les 16es de finale en s’imposant. Mais l’ancien coach du PSG devra composer sans Christian Pulisic, touché au mollet. En revanche, Folarin Balogun est bien présent en attaque. En face, l’Australie a créé la belle surprise en s’imposant face à la Turquie lors de son entrée en lice (2-0). En cas de succès, les Socceroos peuvent aussi valider leur ticket pour le prochain tour.

Le XI des États-Unis : Freese – Freeman, Richards, Ream (c), Robinson – Adams, Tillman – Dest, McKennie, Pepi – Balogun

: Freese – Freeman, Richards, Ream (c), Robinson – Adams, Tillman – Dest, McKennie, Pepi – Balogun Le XI de l’Australie : Beach – Circati, Souttar (c), Burgess – Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos – Leckie, Velupillay – Touré