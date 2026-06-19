Coupe du Monde

Tribune CS (CdM 2026) – États-Unis / Australie

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum19 juin 2026

La deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde se poursuit ce vendredi avec une première rencontre opposant les États-Unis à l’Australie.

La deuxième journée de la Coupe du monde 2026 se poursuit. Ce vendredi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), les États-Unis affrontent l’Australie au Lumen Field de Seattle. Après une large victoire contre le Paraguay (4-1) lors de son premier match, l’équipe de Mauricio Pochettino peut valider son ticket pour les 16es de finale en s’imposant. Mais l’ancien coach du PSG devra composer sans Christian Pulisic, touché au mollet. En revanche, Folarin Balogun est bien présent en attaque. En face, l’Australie a créé la belle surprise en s’imposant face à la Turquie lors de son entrée en lice (2-0). En cas de succès, les Socceroos peuvent aussi valider leur ticket pour le prochain tour.

  • Le XI des États-Unis : Freese – Freeman, Richards, Ream (c), Robinson – Adams, Tillman – Dest, McKennie, Pepi – Balogun
  • Le XI de l’Australie : Beach – Circati, Souttar (c), Burgess – Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos – Leckie, Velupillay – Touré
Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum19 juin 2026

Articles similaires

PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

19 juin 2026
Mathis jangeal

Mercato PSG – Mathis Jangeal va signer à Famalicão

19 juin 2026
France

EDF – Ousmane Dembélé aligné au poste d’ailier droit contre l’Irak ?

19 juin 2026
Joao Neves Portugal

João Neves vivement critiqué après une déclaration sur Cristiano Ronaldo

19 juin 2026
Bouton retour en haut de la page