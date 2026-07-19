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Tribune CS – CdM 2026 finale : Espagne / Argentine

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 19 juillet 2026

Dans quelques minutes, le coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde sera donné entre l’Espagne de Fabian Ruiz et l’Argentine de Lionel Messi.

La dernière échéance de cette Coupe du monde américaine. Après plus d’un mois de compétition, le tournoi planétaire désignera son grand vainqueur ce dimanche soir. L’Espagne, championne d’Europe en titre, défie l’Argentine qui tentera l’improbable back to back après sa victoire en 2022 au Qatar. Et pour cette finale, le PSG sera représenté par un joueur : Fabian Ruiz. Comme lors des deux tours précédents, le milieu parisien est titulaire dans l’entrejeu espagnol pour épauler Rodri.

Les équipes officielles

Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Argentine – Martinez – Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – De Paul, Enzo, Mac Allister – Gonzalez – Alvarez, Messi

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