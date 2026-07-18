Doué France

Tribune CS (CdM 2026) – France / Angleterre

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 juillet 2026

Ce samedi soir (23h sur M6 et beIN SPORTS 1), la France et l’Angleterre s’affrontent lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026. L’occasion pour les deux sélectionneurs de faire tourner leur effectif.

Avant la finale entre l’Espagne et l’Argentine, dimanche, la petite finale de la Coupe du monde 2026 oppose la France et l’Angleterre ce samedi soir, au Hard Rock Stadium de Miami. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé de faire tourner son effectif en laissant notamment Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur le banc. De son côté, Warren Zaïre-Emery connaît sa première titularisation en Coupe du monde. Désiré Doué est le deuxième Parisien titulaire dans cette rencontre. En face, Thomas Tuchel a lui aussi choisi de faire tourner son équipe, en laissant sur le banc Jude Bellingham et Harry Kane.

  • Le XI de la France : Maignan – Gusto, Konaté, Lacroix, T.Hernandez – Zaïre-Emery, Rabiot – Olise, Cherki, Doué – Mbappé (c)
  • Le XI de l’Angleterre : Henderson – Quansah, Konsa, Guehi, Spence – Rice (c), Eze – Saka, Rogers, Rashford – Toney
Youtube : Canal Supporters Paris

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