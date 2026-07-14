Tribune CS (CdM 2026) – France / Espagne

Ce mardi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), l’équipe de France et l’Espagne s’affrontent en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Les Bleus auront à coeur d’accéder à une troisième finale consécutive dans un Mondial.

En ce jour de fête nationale, l’équipe de France affronte l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Une belle occasion pour les Bleus d’accéder à une troisième finale consécutive de Coupe du monde après celles de 2018 et 2022. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé d’aligner deux Parisiens dès le coup d’envoi. Annoncé remplaçant ces derniers jours, Bradley Barcola a finalement été préféré à Désiré Doué au poste d’ailier gauche. De son côté, Ousmane Dembélé est titulaire sur l’aile droite et accompagne Kylian Mbappé et Michael Olise en attaque. Autre changement par rapport à la victoire face au Maroc (2-0) : le retour d’Aurélien Tchouaméni dans le onze de départ. Le milieu du Real Madrid s’est remis de son pépin physique à l’adducteur et relègue ainsi Manu Koné sur le banc. En face, la Roja pourra compter sur sa star, Lamine Yamal, en attaque. Et comme face à la Belgique, le milieu du PSG Fabian Ruiz a été préféré à Pedri dans l’entrejeu.

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouameni, Rabiot – Dembélé , Olise, Barcola – Mbappé (c)

: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouameni, Rabiot – , Olise, – Mbappé (c) Le XI de l’Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri (c), F.Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal