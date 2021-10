La 10e journée de Ligue 1 a débuté hier soir avec la victoire à l’arraché du PSG – au Parc des Princes contre Angers (2-1). Elle se poursuit ce samedi après-midi avec le match entre Clermont et Lille. Après quatre matches sans défaites en début de saison (2 victoires, 2 nuls), le promu stagne ces dernières semaines avec cinq rencontres sans victoire (3 défaites et 2 nuls). Les Clermontois sont passés de la deuxième à la 15e place. De son côté, Lille – tenant du titre – a commencé par trois matches sans victoires (2 nuls et 1 défaite) avant de réaliser des résultats en dent de scie (4 victoires, 2 défaites). Les Dogues pointent à la huitième place mais à seulement deux points du podium.

Le XI de Clermont : Desmas – Zedadka, C. Hountondji, Ogier, N’Simba – Adbul Samed, J. Gastien – Dossou, Berthomier, Rashani – M. Bayo

: Desmas – Zedadka, C. Hountondji, Ogier, N’Simba – Adbul Samed, J. Gastien – Dossou, Berthomier, Rashani – M. Bayo Le XI de Lille : Grbic – Celik, Fonte, Djaló, Gudmundsson – Renato Sanches, André, Xeka, J. Bamba – Ikoné, Weah

Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !