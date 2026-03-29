Tribune CS – Colombie / France avec trois Parisiens titulaires

Ce dimanche soir (21h sur TF1), l’équipe de France dispute son deuxième match amical face à la Colombie, avec trois joueurs du PSG titulaires.

Après sa victoire prestigieuse face au Brésil (2-1) jeudi dernier, l’équipe de France dispute son deuxième match amical ce dimanche soir (21h sur TF1). Au Northwest Stadium, à Landover, les Bleus affrontent la Colombie. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé d’opérer un large turnover en changeant l’intégralité de son onze de départ par rapport au match face au Brésil.

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Zaïre-Emery préféré à Camavinga, Doué et L.Hernandez titulaires

Dans les buts, Brice Samba est titulaire. En défense, Pierre Kalulu et Lucas Digne sont alignés aux postes de latéraux, tandis que le Parisien Lucas Hernandez forme la charnière centrale avec Maxence Lacroix. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery a été préféré à Eduardo Camavinga pour accompagner N’Golo Kanté. Enfin, en l’attaque, Désiré Doué, Maghnes Akliouche et Rayan Cherki soutiendront Marcus Thuram. Les autres Parisiens, Lucas Chevalier et Ousmane Dembélé, débutent sur le banc.

Le XI de la France : Samba – Kalulu, Lacroix, L.Hernandez, Digne – Zaïre-Emery , Kanté – Akliouche, Cherki, Doué – M.Thuram

: Samba – Kalulu, Lacroix, L.Hernandez, Digne – , Kanté – Akliouche, Cherki, – M.Thuram Le XI de la Colombie : Montero – Muñoz, Mojica, Sanchez, Cabal – Rodriguez, Lerma, Rios – Diaz, Arias, Suarez