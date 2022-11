Ce mardi, il y aura quatre matches de Coupe du Monde. Deux joueurs du PSG sont concernés. Lionel Messi va ouvrir le bal avec l’Argentine contre l’Arabie Saoudite à 11 heures, Kylian Mbappé le clôturera avec la rencontre entre la France et l’Australie à 20 heures.

À 35 ans, Lionel Messi va jouer sa cinquième et dernière Coupe du Monde avec l’Argentine. En conférence de presse d’avant match, le numéro 30 du PSG a expliqué qu’il espérait réaliser son rêve d’enfant lors de la compétition, soulever le trophée le 18 décembre prochain. Le début de ce rêve commence ce mardi matin avec la rencontre entre l’Albiceleste et l’Arabie Saoudite. Absent des entraînements collectifs quelques jours avant ce match, il a assuré devant les journalistes qu’il se sentait bien et qu’il avait hâte de jouer ce Mondial. Et sans surprise, la Pulga est titulaire. Dans le 4-3-1-2 concocté par Lionel Scaloni, il est placé en numéro 10 juste derrière le duo d’attaque Lautaro Martinez et Angel Di Maria.