Quatre joueurs du PSG sont susceptibles de jouer ce mercredi lors de la Coupe du Monde. Le premier d’entre eux, Achraf Hakimi avec le Maroc. La sélection marocaine débute sa campagne avec un match contre la Croatie.

Dernier de son groupe en 2018 avec un seul point, le Maroc voudra faire mieux lors de la Coupe du Monde au Qatar. Comme en Russie (Portugal, Espagne, Iran), les Lions de l’Atlas sont tombés dans un groupe assez relevé avec la Croatie, la Belgique et le Canada. Les joueurs de Walid Regragui affrontent ce mercredi matin, la Croatie, finaliste de la dernière édition. Pour cette rencontre, Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG, a été titularisé dans le 4-3-3 de la sélection marocaine. Il accompagnera Saïs, Aguerd et Mazraoui en défense. Ces quatre hommes sont placés devant Bounou. Ounahi, Amrabat et Amallah formeront le milieu à trois alors que l’attaque a été confiée à Hakim Ziyech, Sofiane Boufal et Youssef En-Nesyri. De son côté, la Croatie pourra compter sur les cadres que sont Luka Modric, Dejan Lovren ou bien encore Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic et Ivan Perisic.

Le Maroc pose des problèmes aux Croates

En début de rencontre, la Croatie de Luka Modric a la possession du ballon, mais les Marocains restaient dangereux sur la moindre perte de balle des vice-champions du monde 2018. Lors des premières minutes très physiques, les deux équipes n’arrivaient pas à trouver de failles dans les défenses adverses. Le premier frisson du match est venu d’Ivan Perisic mais sa frappe lointaine filait au-dessus du but de Yassine Bounou (17′). La réponse du Maroc ne s’est pas faite attendre. Après un bon travail, Achraf Hakimi a obtenu un excellent coup franc plein axe sur une grosse semelle de Luka Modric, mais Hakim Ziyech n’a pas profité de cette belle situation (18′). En difficulté dans le jeu, les Croates sont tombés sur une équipe marocaine solide dans les duels lors de ce premier acte. De son côté, Achraf Hakimi a été un véritable poison pour la Croatie grâce à sa percussion et sa vitesse balle au pied. Juste avant la pause, Yassine Bounou a sauvé son équipe d’une parade à bout portant face à Vlasic (45’+1). Les deux formations ont regagné les vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

Dès le retour des vestiaires, Noussair Mazraoui a obtenu la première occasion franche du Maroc, mais a buté sur Dominik Livakovic (50′). Dans la foulée, Yassine Bounou sauve les siens sur un corner croate (52′).

Le XI du Maroc : Bounou – Hakimi , Saïss, Aguerd, Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Le XI de la Croatie : Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Modric, Brozovic, Kovacic – Vlasic, Kramaric, Perisic

