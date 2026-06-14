Tribune CS – Coupe du monde – Allemagne / Curaçao

Ce dimanche, l’Allemagne va commencer sa Coupe du monde. Les Allemands vont affronter Curaçao, qui dispute sa première Coupe du monde.

La Coupe du monde 2026 a ouvert ses portes le 11 juin avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0). Hier soir, le premier choc de la compétition a eu lieu. Le Maroc d’Achraf Hakimi a concédé le nul contre le Brésil de Marquinhos (1-1). C’étaient les deuxièmes et troisièmes joueurs du PSG à entrer en lice dans ce Mondial après Lee Kang-in lors de la victoire de la Corée du Sud contre la République tchèque vendredi (2-1).

Ce dimanche, c’est l’Allemagne, l’un des outsiders à la victoire finale, qui fait son entrée en lice. Les hommes de Julian Nagelsmann affrontent Curaçao, qui va disputer son tout premier match en Coupe du monde. Sans surprise, ce sont les Allemands qui sont favoris dans cette rencontre. Mais dans un Mondial, tout est possible. Un match que vous pouvez commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !