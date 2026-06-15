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TRIBUNES CS – COUPE DU MONDE : BELGIQUE / éGYPTE

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 15 juin 2026

Après le nul entre l’Espagne et le Cap Vert, la Belgique fait face à l’Égypte ce lundi soir (21h00).

Alors que les fans tricolores attendent avec impatience l’entrée en lice des Bleus lors de cette Coupe du monde demain soir contre le Sénégal, c’est un pays voisin qui entame son aventure ce lundi. Au sein du groupe G, la Belgique tentera donc de venir à bout d’une équipe égyptienne qui ne s’annonce pas simple à faire plier. Demi-finalistes de la dernière CAN, Mohamed Salah et ses partenaires s’avancent, en effet, avec de vraies certitudes face aux Diables Rouges. Un match que vous pouvez commenter ici, entre passionnés, c’est Tribunes CS !

LES COMPOSITIONS OFFICIELLES DE CE BELGIQUE – éGYPTE

BELGIQUE : COURTOIS – MEUNIER, MECHELE, NGOY, CASTAGNE – ONANA, TIELEMANS – TROSSARD, DE BRUYNE, DOKU – DE KETELAERE

éGYPTE : CHOBAIR – FATTOH, FATHI, IBRAHIM, HANY – ATTIA, LASHEE, ZICO – ACHOUR, SALAH, MARMOUCH

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