Tribune CS – Coupe du monde : Belgique / Iran

Le deuxième match du groupe G de cette Coupe du monde nous offre un choc entre la Belgique et l’Iran ce dimanche soir. Coup d’envoi à 21h00.

On ne peut pas dire que la Belgique de Rudy Garcia ait particulièrement impressionné pour son premier match de Coupe du monde. Largement bousculés par l’Égypte, les Diables Rouges ont rendu une copie très moyenne, mais s’en sont tout de même sortis avec un 1-1. L’occasion est donc belle dans ce groupe G de lancer la machine face à une équipe bien plus modeste sur le papier avec l’Iran. Un match à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribunes CS !

Les compositions de départ entre la Belgique et l’Iran

Belgique : Courtois – Meunier, Mechele, Ngoy, De Cuyper – Tielemans, Raskin – Trossard, De Bruyne, Saelemaekers – Lukaku

Iran : Beiranvand – Rezaeian Shoja, Khalilzade, Kanaani, Nemati, Hajsafi – Ezatolahi, Ghoddos. Taremi Mohebi, Hardani