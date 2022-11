Tribune CS – Coupe du Monde – Cameroun / Serbie

La Coupe du Monde se poursuit ce lundi avec quatre matches. Le Cameroun et la Serbie ouvrent le bal et devront s’imposer pour espérer rester en vie pour la qualification en huitièmes de finale.

Le Cameroun et la Serbie, battus lors de la première journée respectivement par la Suisse (1-0) et le Brésil (2-0). Les deux équipes sont dos au mur et se doivent de l’emporter pour encore croire en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Pour cette rencontre, Rigobert Song, le sélectionneur des Lions Indomptables a décidé de titulariser l’ancien joueur du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting, en pointe de son 4-3-3. Il est même capitaine. André Onana a lui été écarté du groupe avant le match et remplacé par Devis Epassy. Kunde Malong prend la place de Oum Gouet au milieu par rapport au match contre la Suisse. Côté Serbie, Kostic, remplaçant contre le Brésil, est titulaire.

Le XI du Cameroun : Epassy – Faï, Castelletto, Nkoulou, Tolo – Zambo Anguissa, Kunde Malong, Hongla – Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

Le XI de la Serbie : V. Milinkovic-Savic – Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic – Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic – Tadic, S. Milinkovic-Savic – Mitrovic

