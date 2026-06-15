Tribune CS – Coupe du monde : Espagne / Cap Vert

Ce lundi soir (18h00), c’est au tour de l’Espagne, grand favori de la compétition, de faire son entrée en lice dans ce mondial 2026. Un choc face au Cap Vert pour Fabian Ruiz et ses partenaires.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette Coupe du monde a débuté sur les chapeaux de roues. Cette nuit, c’est la Côte d’Ivoire qui a créé la sensation avec un succès arraché dans les dernières minutes face à l’Équateur de Willian Pacho (1-0), tandis que la Suède a écrasé la Tunisie de Khalil Ayari (5-1). Et ce lundi soir, c’est au tour des champions d’Europe de Fabian Ruiz de monter sur la scène de cette Coupe du monde. Un groupe G qui commence par un match contre le Cap Vert. Un match que vous pouvez commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !

Les compositions officielles de cet Espagne – Cap Vert

Espagne : Simon – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri, Fabian – Oyarzabal, Ferran, Gavi

Cap Vert – Vozinha – Moreira, Lopes, Borges, Cabral – Lemini, Duarte – Mendes, Monteiro, Cabral – Livramento