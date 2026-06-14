Coupe du Monde

Tribune CS – Coupe du monde – Pays-Bas / Japon

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas14 juin 2026

Ce dimanche, la Coupe du monde se poursuit. Après la claque de l’Allemagne infligée à Curaçao, les Pays-Bas et le Japon s’affrontent dans l’un des chocs de la phase de poules.

La Coupe du monde 2026 a ouvert ses portes le 11 juin avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0). Hier soir, le premier choc de la compétition a eu lieu. Le Maroc d’Achraf Hakimi a concédé le nul contre le Brésil de Marquinhos (1-1). C’étaient les deuxièmes et troisièmes joueurs du PSG à entrer en lice dans ce Mondial après Lee Kang-in lors de la victoire de la Corée du Sud contre la République tchèque vendredi (2-1)

Ce dimanche, l’Allemagne, l’un des outsiders à la victoire finale, qui faisait son entrée en lice. Les hommes de Julian Nagelsmann affrontaient Curaçao, qui disputait son tout premier match en Coupe du monde. Et les Allemands n’ont fait qu’une bouchée de Curaçao (7-1) pour entrer parfaitement dans sa compétition. Le deuxième match de la journée va opposer les Pays-Bas au Japon. Une rencontre que vous pouvez commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !

  • La composition des Pays-Bas : Verbruggen – Dumfries, Van Hecken, Van Dijk (cap.), Van de Ven – Gravenberch, De Jong, Reijnders – Summerville, Malen, Gakpo
  • La composition du Japon : Suzuki – Ito, Watanabe, Taniguchi – Doan, Sano, Kamada, Nakamura – Kubo, Ueda, Maeda

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas14 juin 2026

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