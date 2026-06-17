Tribune CS – Coupe du monde : Portugal / RDC

Ce mercredi soir (19h00), le Portugal de Vitinha fait son entrée en lice lors de cette Coupe du monde. Et c’est le Congo qui se présente devant les Lusitaniens pour un choc très attendu.

L’Équipe de France a parfaitement lancé sa campagne hier soir en faisant tomber le Sénégal après une seconde période XXL (3-1). Et après Dembélé, Barcola ou encore Désiré Doué, c’est au tour des Portugais du PSG de monter sur le pont. Roberto Martinez a d’ailleurs décidé d’en lancer trois face à la RDC : Nuno Mendes, Vitinha et Joao Neves. Gonçalo Ramos débute, lui, sur le banc. Un match à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !

Les compositions de ce Portugal / RDC

Portugal : Costa – Cancelo, Araujo, Veiga, Nuno – Neves, Vitinha, Fernandes – Bernardo, Ronaldo, Neto

Congo : Mpasi – Wan-Bissaka, Pakuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuakou – Moukau, Moutoussamy, Kayembe – Wissa, Bakambu