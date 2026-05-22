Tribune CS (Coupe Gambardella) – PSG / Montpellier

Ce vendredi après-midi (17h15 sur beIN SPORTS 1 et France 4), le PSG dispute la finale de la Coupe Gambardella face à Montpellier, au Stade de France.

Les Titis du PSG vivent une fin de saison 2025-2026 excitante. Qualifiés pour les demi-finales des play-offs du championnat National U19, les jeunes Parisiens visent un doublé coupe-championnat. Et ce vendredi, l’équipe de Thomas Leyssales peut atteindre l’un de ses objectifs. En effet, le club parisien va disputer la finale de la Coupe Gambardella face au Montpellier Hérault, au Stade de France. Les Rouge & Bleu auront à coeur de soulever ce trophée pour la première fois depuis 1991. Une rencontre à suivre à partir de 17h15 sur beIN SPORTS 1, sur France 4 et sur le site de France TV ici.

Le XI du PSG : Vignaud – Boly, Batbedat, Mbemba (C), Coulibaly – Assab, Ghalleb, Idder – Ayari, Jangeal, Ly Remplaçants : Diandaga, Koukaba, Diagouraga, Mouak, Mounguengue.

: Vignaud – Boly, Batbedat, Mbemba (C), Coulibaly – Assab, Ghalleb, Idder – Ayari, Jangeal, Ly Le XI de Montpellier : Basty Morvan, Chambon, Lamore, Diallo, Tognarelli, Abderrebi, Vidal Cartoux, Abdou, Thiland Herard, El Boughlamy, Megnan Pave. Remplaçants : Selemby Doudou, Mohamed, Ameur, Savin, Grimaud.



: Basty Morvan, Chambon, Lamore, Diallo, Tognarelli, Abderrebi, Vidal Cartoux, Abdou, Thiland Herard, El Boughlamy, Megnan Pave.