Tribune CS – Danemark / Angleterre

L’Angleterre, vainqueur de la Serbie lors son premier match à l’Euro 2024, peut se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition ce jeudi soir.

Les deuxièmes journées de la phase de poules de l’Euro 2024 ont ouvert leurs portes hier. Ce jeudi soir, l’Angleterre affronte le Danemark. Vainqueurs de la Serbie, les Three Lions peuvent se qualifier dès ce soir avec un succès sur les Danois. De leur côté, les Danois voudront s’offrir un succès de prestige afin de profiter du nul entre la Slovénie et la Serbie (1-1) plus tôt dans la journée pour faire un pas vers les huitièmes de finale.

