L’Équipe de France joue son dernier match avant la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) ce soir avec un déplacement à Copenhague au Parken Stadium pour y défier le Danemark en Ligue des Nations. Eliminés de la course au Final Four, l’Equipe de France ne voudra pas descendre en Ligue B en cas de mauvais résultat ce soir. Les Danois voudront eux s’imposer et espérer un faux pas de la Croatie contre l’Autriche afin de se qualifier pour le Final Four. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a réalisé quelques changements mais n’a pas touché à son trio d’attaque, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud.

Le XI du Danemark : Schmeichel – Kristensen, Andersen, Christensen, Mæhle – Højbjerg, Delaney – Skov Olsen, Eriksen, Damsgaard – Dolberg

Le XI de la France : Areola – Upamecano, Saliba, Badiashile – Pavard, Tchouaméni, Camavinga, Mendy – Griezmann – Giroud, Mbappé

