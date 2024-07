Tribune CS – Demi-finale Euro 2024 – Espagne / France

Les demi-finales de l’Euro 2024 débutent ce soir avec la rencontre entre l’Espagne et la France. Les deux équipes vont tenter de se qualifier en finale de la compétition.

Ce mardi soir, l‘Espagne et l’équipe de France s’affrontent en demi-finale de l’Euro 2024. Cette rencontre concerne cinq joueurs du PSG. Trois d’entre eux sont titulaires, Fabian Ruiz du côté de la Roja, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé chez les Bleus. Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery commencent sur le banc. Pour ce choc, Luis De la Fuente doit faire sans Pedri, forfait pour la suite de la compétition, Robin Le Normand et Dani Carvajal, suspendus. Ils sont remplacés par Dani Olmo, Nacho et Jesus Navas. De son côté, Didier Deschamps peut compter sur un groupe au complet. De retour de suspension, Adrien Rabiot est titulaire au milieu de terrain.

Le XI de l’ Espagne : Simon – Navas, Nacho, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Williams – Morata (cap)

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé (cap)

