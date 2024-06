Tribune CS – Ecosse / Suisse

Après la qualification de l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro, la Suisse peut également valider son ticket ce soir face à l’Ecosse.

Vainqueure de la Hongrie (2-0), l’Allemagne a validé son ticket pour les huitièmes de finale de cet Euro 2024. Et une autre nation de ce groupe A peut également accéder au prochain tour, la Suisse. Opposée à l’Ecosse ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), la Nati a besoin d’une victoire pour valider son ticket. Et pour cela, le sélectionneur, Murat Yakin, a aligné un 3-4-3 avec notamment les titularisations de Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka. En face, l’Ecosse devra se relever après sa large défaite face à l’Allemagne (5-1) en ouverture de la compétition.

Les compositions d’équipes

Le XI de l’Ecosse : Gunn – Ralston, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson (c) – McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn – Adams

: Gunn – Ralston, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson (c) – McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn – Adams Le XI de la Suisse : Sommer – Rodriguez, Akanji, Schär – Vargas, Freuler, Xhaka (c), Widmer – Shaqiri, Ndoye, Aebischer

Classement groupe A