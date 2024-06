Tribune CS – Espagne / Croatie avec Fabian Ruiz titulaire

Le premier choc de cet Euro 2024 aura lieu ce samedi après-midi entre l’Espagne et la Croatie. Et le Parisien, Fabian Ruiz, est titulaire pour cette rencontre.

Après la victoire de la Suisse face à la Hongrie (3-1), le deuxième match de la journée se déroule cet après-midi. Et un choc a lieu entre l’Espagne et la Croatie, dans la première rencontre de ce groupe B de cet Euro. Seul Parisien convoqué avec la Roja, Fabian Ruiz est titulaire dans l’entrejeu aux côtés de Rodri et Pedri. En face, la Croatie pourra s’appuyer sur un milieu de terrain de grande qualité avec Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic. Une rencontre à suivre à 18 heures sur beIN SPORTS 1.