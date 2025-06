Tribune CS – Espagne / France avec Dembélé et Doué titulaires

Ce jeudi soir (21h sur TF1), la France et l’Espagne s’affrontent en demi-finale de Ligue des Nations. Et pour cette rencontre, deux joueurs du PSG sont titulaires.

Qui rejoindra le Portugal en finale de la Ligue des Nations dimanche ? Après la victoire de la Seleção Das Quinas face à l’Allemagne (2-1), l’autre demi-finale qui oppose l’Espagne à la France a lieu ce jeudi au MHPArena de Stuttgart (21h sur TF1). Et plusieurs Parisiens sont concernés par cette demi-finale (Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola chez les Bleus et Fabian Ruiz du côté de la Roja). Et ils seront seulement deux à débuter cette demi-finale.

Dembélé et Doué titulaires, Fabian Ruiz sur le banc

Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé d’aligner un onze de départ sans grande surprise. Dans les buts, Mike Maignan débute. Il sera protégé par une défense à quatre avec Pierre Kalulu et Théo Hernandez au poste de latéraux et une charnière centrale composée de Ibrahima Konaté et Clément Lenglet. L’entrejeu est confié à Manu Koné et Adrien Rabiot. Dans ce schéma en 4-2-3-1, Michael Olise occupera le rôle de numéro 10 aux côtés le trio Désiré Doué, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. En face, le sélectionneur Luis de la Fuente a décidé de se passer de Fabian Ruiz au coup d’envoi. En revanche, Lamine Yamal est bien titulaire en attaque.

Le XI de la France : Maignan – Kalulu, Konaté, Lenglet, T. Hernandez – Koné, Rabiot – Dembélé , Olise, Doué – Mbappé (c)

: Maignan – Kalulu, Konaté, Lenglet, T. Hernandez – Koné, Rabiot – , Olise, – Mbappé (c) Le XI de l’Espagne : Simon – Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella – Pedri, Zubimendi, Merino – Yamal, Oyarzabal, Nico Williams