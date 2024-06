Tribune CS – Espagne / Italie, Donnarumma et Ruiz titulaires

Ce jeudi soir, l’Espagne et l’Italie s’affrontent dans le choc du groupe B. Les deux joueurs du PSG concernés par cette rencontre, Gianluigi Donnarumma et Fabian Ruiz sont titulaires.

Deux favoris à la victoire finale dans cet Euro 2024 s’affrontent ce jeudi. Tenante du titre, l’Italie affronte l’Espagne ce jeudi soir. Les deux équipes, qui ont remporté leurs premières rencontres, respectivement contre l’Albanie et la Croatie, feront un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale et la première place du groupe en cas de victoire. Cette rencontre concerne deux joueurs du PSG.

Un duel entre joueurs du PSG

Auteur d’un but et d’une passe décisive, et élu homme du match lors de la large victoire espagnole contre la Croatie (3-0), Fabian Ruiz est bien évidemment titulaire dans le milieu espagnol au côté de Rodri et Pedri. Du côté de l’Italie, Gianluigi Donnarumma est titulaire et capitaine. Auteur d’un gros match contre les Albanais, le gardien du PSG voudra rééditer cette prestation contre les Espagnols.

Le XI de l’ Espagne : Simon – Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella – Fabian Ruiz , Rodri, Pedri – Williams Jr, Morata (c), Lamine Yamal

: Simon – Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella – , Rodri, Pedri – Williams Jr, Morata (c), Lamine Yamal Le XI de l’Italie : Donnarumma (c) – Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco – Barella, Jorginho – Frattesi, Pellegrini, Chiesa – Scamacca

