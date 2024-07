Tribune CS – Euro 2024 – Autriche / Turquie

Ce mardi soir, le dernier huitième de finale de l’Euro 2024 se dispute. L’Autriche affronte la Turquie. Les deux équipes tenteront de rejoindre les Pays-Bas en quart.

Après la large victoire des Pays-Bas de Xavi Simons contre la Roumanie (3-0) plus tôt dans la journée, le dernier huitième de finale de l’Euro 2024 se joue ce mardi soir avec la rencontre entre l’Autriche et la Turquie. Placée dans le groupe de l’équipe de France, l’Autriche a terminé première de son groupe avec deux victoires et une défaite contre les Bleus. De son côté, la Turquie était dans le groupe du Portugal. Après une victoire inaugurale contre la Géorgie (3-1), les Turcs s’étaient lourdement inclinés contre la Seleçao (3-0) avant de s’offrir la qualification en battant la République Tchèque lors du dernier match de la phase de poules (2-1). Ce soir, les deux équipes tenteront de retrouver les Pays-Bas en quart de finale.

Le XI de l’ Autriche : Pentz – Posch, Danso, Lienhart, Mwene – Seiwald, Schmid – Laimer, Baumgartner, Sabitzer – Arnautovic

: Pentz – Posch, Danso, Lienhart, Mwene – Seiwald, Schmid – Laimer, Baumgartner, Sabitzer – Arnautovic Le XI de la Turquie : Günok – Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Yüksek, Ayhan – Güler, Köckü, Yildiz – Yilmaz

