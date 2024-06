Tribune CS – Euro 2024 : France / Pologne

Pour le compte de la troisième et dernière journée des phases de poules de cet Euro 2024, l’Equipe de France affronte la Pologne à 18h. Dans le même temps dans le groupe D, les Pays-Bas se dressent face à l’Autriche dans une poule où les jeux sont quasiment faits.

L’Equipe de France a l’occasion de s’emparer de la première place son groupe D dans cet Euro 2024. Pour cela, les Bleus doivent infliger une troisième défaite en autant de match depuis le début de la compétition à la bande de Robert Lewandowski. A égalité au classement avec les Pays-Bas, le résultat des hommes de Ronald Koeman sera également à surveiller. En se qualifiant en huitième de finale dans la position de leader de son groupe, la France évite la partie de tableau la plus relevée et affrontera le deuxième du groupe F, qui semble promise à la Turquie. En passant le tour en tant que second, les Bleus affronteront en huitièmes de finale le deuxième du groupe E. Dans ce dernier, tout reste à faire entre la Roumanie, la Belgique, la Slovaquie et l’Ukraine.

Pour cette ultime rencontre des phases de poules, Didier Deschamps a accordé à Bradley Barcola ses premières minutes dans le grand bain, en tant que titulaire. Le front de l’attaque de l’Equipe de France ne sera guère étranger aux supporters du Paris Saint-Germain !

Les compositions

Le XI des Bleus : Maignan ; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez ; Tchouameni, Kanté, Rabiot ; Dembélé, Mbappé, Barcola

Le XI de la Pologne : Skorupski ; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior ; Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski ; Szymanski, Lewandowski, Urbanski