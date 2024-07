Tribune CS – Euro 2024 – Portugal / France

Après la qualification de l’Espagne, le deuxième quart de finale de l’Euro se joue ce vendredi soir avec la rencontre entre le Portugal et la France. Trois joueurs du PSG sont titulaires lors de ce match.

Premier de son groupe et qualifié pour les quarts de finale après s’être imposé lors de la séance des tirs au but contre la Slovénie (0-0, 3 t.a.b à 0), le Portugal va défier l’équipe de France pour tenter de se qualifier pour les demi-finales de l’Euro. De son côté, les Bleus ont terminé deuxième de leur groupe, derrière l’Autriche, après s’être imposés contre les Autrichiens (1-0) et avoir concédé des nuls contre les Pays-Bas et la Pologne. Dans un match poussif contre la Belgique, ils ont dû attendre la 85 minute pour ouvrir le score et se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro. Alors que huit joueurs du PSG sont concernés par cette rencontre, seulement trois sont titulaires. Nuno Mendes et Vitinha du côté du Portugal, Randal Kolo Muani avec la France.

La composition du Portugal : Costa – Cancelo, Pepe, Dias, Mendes – Vitinha, Palhinha – Silva, Fernandes, Leao – Ronaldo (c)

: Costa – Cancelo, Pepe, Dias, – Palhinha – Silva, Fernandes, Leao – Ronaldo (c) La composition de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Camavinga – Griezmann, Kolo Muani, Mbappé (c)

