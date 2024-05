Ce mercredi soir (21h sur W9 et Canal Plus), la finale de Ligue Europa opposera l’Atalanta Bergame au Bayer Leverkusen, stade Aviva Stadium de Dublin.

Ce mercredi 22 mai a lieu, à Dublin, la finale de la Ligue Europa entre l’Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen. Invaincu depuis le début de saison toutes compétitions confondues et fort d’un titre de champion, le club allemand aura à coeur de remporter un nouveau trophée, avant une finale de Coupe d’Allemagne ce week-end. De son côté, la Dea voudra aussi remporter ce trophée après être venu à bout de l’Olympique de Marseille (1-1, 3-0) en demi-finales de la compétition. Et pour cette rencontre, le coach Xabi Alonso a décidé de mettre sa meilleure équipe avec notamment la titularisation de son maître à jouer, Florian Wirtz. En face, l’Atalanta se présente en 3-4-2-1 avec la titularisation de Gianluca Scamacca à la pointe de l’attaque.