Tribune CS – Fluminense / Chelsea

Ce mardi soir (21h sur DAZN), la première demi-finale de Coupe du monde des clubs aura lieu entre Fluminense et Chelsea.

En attendant le choc entre le PSG et le Real Madrid mercredi, les demi-finales de la Coupe du monde des clubs débutent ce soir avec une affiche étonnante entre Fluminense et Chelsea. Tombeur de l’Inter Milan (2-0) et Al-Hilal (2-1) aux tours précédents, le club brésilien aura à coeur d’être la belle surprise de cette compétition en se hissant en finale. Et pour cela, il pourra compter sur l’ancien capitaine parisien, Thiago Silva, toujours en très grande forme à 40 ans.

En face, Chelsea est parvenu à éliminer le SL Benfica (4-1) et Palmeiras (2-1) pour entrer dans le dernier carré de cette Coupe du monde des clubs. Et pour cette rencontre, le coach Enzo Maresca a aussi aligné un ancien des Rouge & Bleu en la personne de Christopher Nkunku. Cette rencontre se disputera au MetLife Stadium de New-York, qui accueillera également l’autre demi-finale entre le PSG et le Real Madrid.

Le XI de Fluminense : Fabio – Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos – Guga, Bernal, Hércules, Nonato, René – Arias, Cano

Le XI de Chelsea : Sánchez – Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella – Enzo Fernández, Caicedo – Pedro Neto, Palmer, Nkunku -Joao Pedro