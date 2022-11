C’est le jour J pour l’équipe de France. Après quelques jours d’attente, les Bleus font leur entrée en lice face à l’Australie ce mardi et auront à coeur de défendre leur titre.

Avec le match nul entre le Danemark et la Tunisie (0-0), l’équipe de France a une belle occasion de prendre les rênes du groupe C ce mardi soir (20 sur TF1 et beIN SPORTS 1 et 2). Pour cela, Didier Deschamps a opté pour une équipe offensive. En l’absence de Karim Benzema, Olivier Giroud est aligné à la pointe de l’attaque et sera accompagné par l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, et Ousmane Dembélé sur les ailes. De son côté, Antoine Griezmann sera dans un rôle de soutien. En charnière centrale, la paire Dayot-Upamecano – Ibrahima Konaté est associée.

