Parc des Princes

Tribune CS – France / Azerbaïdjan

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas10 octobre 2025

L’équipe de France joue son premier match de la trêve internationale d’octobre ce vendredi soir avec la réception de l’Azerbaïdjan au Parc des Princes sans joueur du PSG titulaire.

La trêve internationale a commencé lundi. L’équipe de France joue son premier match de cette dernière ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Azerbaïdjan dans le cadre de la troisième journée des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Pour cette rencontre dans l’antre du PSG, Didier Deschamps a décidé d’aligner son équipe en 4-4-2 avec un duo d’attaque Kylian Mbappé-Hugo Ekitike. Convoqués, Lucas Hernandez et Lucas Chevalier commencent la rencontre sur le banc. 

Une rencontre à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !

  • France : Maignan – Gusto, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Olise, K. Thuram, Rabiot, Coman – Ekitike, Mbappé (cap.)
  • Azerbaïdjan : Mahammadaliyev – Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev – Bayramov, Khaybulaev, Mahmudov (cap.), Ahmadzada – Emreli

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas10 octobre 2025

Articles similaires

Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery participe au festival de l’équipe de France Espoirs

10 octobre 2025
Kvara

Kvaratskhelia : « Je tiens à remercier mon club, qui m’a beaucoup aidé à être prêt à 100 % »

10 octobre 2025
Deschamps

Aucun joueur du PSG titulaire lors de France / Azerbaïdjan

10 octobre 2025
Joao Neves

Martinez : « Neves ? Notre relation avec le PSG est parfaite »

10 octobre 2025
Bouton retour en haut de la page