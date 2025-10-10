Tribune CS – France / Azerbaïdjan

L’équipe de France joue son premier match de la trêve internationale d’octobre ce vendredi soir avec la réception de l’Azerbaïdjan au Parc des Princes sans joueur du PSG titulaire.

La trêve internationale a commencé lundi. L’équipe de France joue son premier match de cette dernière ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Azerbaïdjan dans le cadre de la troisième journée des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Pour cette rencontre dans l’antre du PSG, Didier Deschamps a décidé d’aligner son équipe en 4-4-2 avec un duo d’attaque Kylian Mbappé-Hugo Ekitike. Convoqués, Lucas Hernandez et Lucas Chevalier commencent la rencontre sur le banc.

