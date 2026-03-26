Tribune CS – France / Brésil avec Dembélé titulaire

Ce jeudi soir (21h sur TF1), l’équipe de France débute sa tournée américaine avec sa rencontre amicale face au Brésil à Boston.

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026 qui se tiendra cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet), l’équipe de France profite de cette trêve internationale pour prendre ses repères outre-Atlantique. En effet, durant cette tournée américaine, l’équipe de Didier Deschamps affrontera le Brésil (26 mars) et la Colombie (29 mars) dans des rencontres amicales.

À lire aussi : Le programme des internationaux du PSG

Dembélé, seul Parisien titulaire

Et ce jeudi, un match prestigieux face à la Seleção brasileira se dispute au Gillette Stadium de Foxborough, au sud de Boston. Pour cette affiche, le sélectionneur des Bleus a décidé d’aligner un seul Parisien au coup d’envoi. Dans un 4-4-2 hybride, Ousmane Dembélé accompagnera Kylian Mbappé en attaque. Sur les ailes, Hugo Ekitike et Michael Olise sont titulaires, laissant ainsi Désiré Doué sur le banc.

Pour le reste du onze, pas de surprise. Mike Maignan est titulaire dans les cages. En défense, le quatuor Malo Gusto, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez est associé. Le double pivot est formé d’Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Les autres Parisiens, Lucas Chevalier, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery débutent également sur le banc. Pour rappel, Marquinhos est forfait pour cette rencontre en raison d’une fatigue musculaire aux ischio-jambiers.

Le XI de la France : Maignan – Gusto, Upamecano, Konaté, T.Hernandez – Olise, Tchouaméni, Rabiot, Ekitike – Dembélé, Mbappé (c)

: Maignan – Gusto, Upamecano, Konaté, T.Hernandez – Olise, Tchouaméni, Rabiot, Ekitike – Dembélé, Mbappé (c) Le XI du Brésil : Ederson – Douglas Santos, Léo Pereira, Bremer, Wesley – Casemiro, Andrey Santos – Raphinha, Matheus Cunha, Vinicius, Gabriel Martinelli