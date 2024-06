Tribune CS – France / Canada

Ce dimanche soir, l’équipe de France joue son dernier match de préparation à l’Euro 2024. Une rencontre contre le Canada avec un seul joueur du PSG titulaire, Ousmane Dembélé.

Après sa large victoire contre le Luxembourg (3-0), l’équipe de France joue une dernière fois avant l’Euro contre le Canada au Matmut Atlantique de Bordeaux. Pour cette rencontre de préparation, Didier Deschamps a décidé de faire quelques changements par rapport à son onze de départ contre les Luxembourgeois. Touché au genou mercredi soir, Kylian Mbappé est laissé au repos ce dimanche soir. Il est remplacé dans le onze par Olivier Giroud, qui va jouer son dernier match en France avec les Bleus. Il sera entouré par Marcus Thuram et Ousmane Dembélé.

Un seul joueur du PSG titulaire ce soir

Le milieu offensif sera le seul joueur du PSG titulaire ce soir. Auteur d’une passe décisive quelques minutes après son entrée en jeu contre le Luxembourg, Bradley Barcola débute de nouveau sur le banc comme Warren Zaïre-Emery et Randal Kolo Muani. Autre changement, William Saliba est titulaire en défense centrale au côté de Dayot Upamecano. Mike Maignan gardera les buts alors que Théo Hernandez et Jules Koundé occuperont les couloirs. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga prend la place de Youssouf Fofana. Il accompagnera Antoine Griezmann et N’Golo Kanté.

