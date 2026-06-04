Tribune CS – France / Côte d’Ivoire, aucun Parisien titulaire

Ce jeudi soir (21h10 sur TF1), l’équipe de France dispute son premier match de préparation avant la Coupe du monde 2026. Et Didier Deschamps a décidé de laisser au repos les Parisiens.

L’équipe de France débute sa préparation à la Coupe du monde. Avant leur entrée pour le Mondial 2026, les Bleus disputent deux rencontres amicales. Ce jeudi, au stade de la Beaujoire de Nantes, les Tricolores affrontent la Côte d’Ivoire. Pour ce match, Didier Deschamps a décidé de laisser sur le banc les cinq Parisiens convoqués : Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Dans les buts, Mike Maignan est titulaire. En défense, le quatuor Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez sont associés. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot forment le double pivot de l’entrejeu. Enfin, en attaque, Rayan Cherki, Michael Olise et Marcus Thuram soutiendront le capitaine Kylian Mbappé.

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Konaté, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Cherki, Olise, M. Thuram – K. Mbappé (c.)

: Maignan – Koundé, Upamecano, Konaté, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Cherki, Olise, M. Thuram – K. Mbappé (c.) Le XI de la Côte d’Ivoire : Ya. Fofana – G. Doué, Agbadou, Singo, Konan – O. Diakité, S. Fofana, Kessié (c.) – Adingra, Wahi, Y. Diomandé.