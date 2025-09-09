Vitinha Neves Nuno Mendes
Tribune CS – France / Islande et Hongrie / Portugal

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 septembre 2025

Ce mardi soir, sept joueurs du PSG sont concernés par les matches entre la France et l’Islande et celui entre la Hongrie et le Portugal.

La trêve internationale va toucher à sa fin pour huit joueurs du PSG ce mardi. Illia Zabarnyi a joué l’intégralité du match entre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan (1-1) alors que sept joueurs sont concernés par les rencontres entre la France et l’Islande ainsi que celle entre la Hongrie et le Portugal. Bradley Barcola, Joao Neves, Vitinha et Nuno Mendes sont titulaires alors que Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez et Lucas Chevalier sont remplaçants.

Deux rencontres à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !

  • Le XI de départ de la France contre l’Islande : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez – Tchouameni, Koné – Barcola, Olise, M. Thuram – Mbappé (cap.)
  • Le XI de départ du Portugal contre la Hongrie : Costa – Cancelo, Dias, R.Neves, Mendes – Vitinha, Fernandes, J.Neves – Neto, Ronaldo (cap.), Silva

