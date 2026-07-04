Tribune CS : France / Paraguay à partir de 23h

La France avance sereinement dans cette Coupe du Monde avec pour objectif : Atteindre les quarts de finale et battre le Paraguay.

On retrouve déjà l’équipe de France ! Les Bleus affrontent le Paraguay en huitième de finale du Mondial, pour ce qui sera un remake du match en 1998 (1-0). Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé d’aligner sa meilleure équipe avec deux Parisiens titulaires. Bradley Barcola va enchaîner sur le côté gauche tandis qu’Ousmane Dembélé sera lui à droite de l’attaque. Sans surprise, Kylian Mbappé et Michael Olisé composeront le reste des offensifs tricolores.

En l’absence d’Aurélien Tchouameni, c’est Manu Koné qui sera associé à Adrien Rabiot dans le coeur du jeu. Tandis qu’en défense, Lucas Digne sera de nouveau titularisé au côté de Dayot Upamecano, William Saliba et Jules Koundé. Mike Maignan occupera les cages françaises. Le vainqueur de cette rencontre affrontera le Maroc en quart de finale pour un choc XXL !

Les compositions officielles de ce France / Paraguay :

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé (cap.).

Paraguay : Gill, Alonso, Alderate, Velazquez, G. Gomez, Caceres, Gomez, Galarza, Cubas, Almiron, Enciso

Cette affiche que l’on vous invite à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !