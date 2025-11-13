Tribune CS – France / Ukraine

Barcola France
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 novembre 2025

Ce jeudi soir, l’équipe de France affronte l’Ukraine dans le cadre des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Cinq joueurs du PSG sont concernés par ce match.

L’équipe de France peut valider sa qualification pour la Coupe du Monde 2026 ce jeudi soir avec sa rencontre – au Parc des Princes – contre l’Ukraine. Pour valider son billet, les Bleus devront s’imposer contre les Ukrainiens. Et pour cela, Didier Deschamps a décidé de titulariser un des quatre joueurs du PSG qu’il a convoqués, Bradley Barcola. L’Ukraine aussi cherchera à se rapprocher d’une qualification à minima aux barrages contre les Bleus, eux qui sont troisièmes avec sept points, à égalité avec l’Islande, qui a un match en plus, et trois points derrière la France. Illia Zabarnyi est titulaire avec les Ukrainiens et tentera de stopper les attaques françaises. 

  • Le XI de la France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Kanté, Koné – Olise, Cherki, Barcola – Mbappé (cap.)
  • Le XI de l’Ukraine : Trubin – Karavaiev, Zabarnyi, Svatok, Mykhavko, Mykhailichenko – Ocheretko, Yarmoliuk, Nazaryna – Hutsuliak, Yaremchuk.

