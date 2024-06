La dernière poule de cet Euro 2024, le groupe F, livrera son verdict ce mercredi soir. Le Portugal, déjà assuré de terminer premier du groupe, a fait tourner son équipe.

Opposé à la Géorgie (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), le Portugal a déjà validé sa qualification et est assuré de terminer à la tête du groupe. Si le sélectionneur, Roberto Martinez, a fait tourner son effectif, la Seleção das Quinas aura à coeur de faire un sans-faute. Titulaires lors des deux premiers matches, Nuno Mendes et Vitinha débutent sur le banc, tout comme Gonçalo Ramos. De son côté, Danilo Pereira est aligné en défense centrale aux côtés d’Antonio Silva. Ciblé par le PSG cet été, João Neves est titulaire dans l’entrejeu. En face, la Géorgie peut encore se qualifier malgré sa dernière place (1 point) et pourra compter sur Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze.

Le XI de la Géorgie : Mamardashvili – Gvelesiani, Kashia (c), Lochoshvili – Kakabadze, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Dvali – Mikautadze, Kvaratskhelia

: Mamardashvili – Gvelesiani, Kashia (c), Lochoshvili – Kakabadze, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Dvali – Mikautadze, Kvaratskhelia Le XI du Portugal : Costa – Dalot, Danilo, Silva, Inacio – Neves, Palhinha – Conceiçao, Félix, Neto – Ronaldo (c)

Dans l’autre match de ce groupe F (21h sur beIN SPORTS 2), la Turquie affronte la République Tchèque. Deuxièmes, les Turcs peuvent valider leur ticket pour les huitièmes de finale en obtenant seulement un match nul. En face, les Tchèques devront obligatoirement s’imposer pour poursuivre la compétition.

Le XI de la République Tchèque : Stanek – Holes, Hranac, Krejci – Coufal, Soucek (c), Provod, Jurasek – Barak – Chytil, Hlozek

: Stanek – Holes, Hranac, Krejci – Coufal, Soucek (c), Provod, Jurasek – Barak – Chytil, Hlozek Le XI de la Turquie : Günok – Müldür, Akaydin, Demiral, Fedri – Yüksek, Özcan – Güler, Hakan (c), Yildiz – Yilmaz

