Ce vendredi, les derniers matches de la phase de groupe de la Coupe du Monde se jouent. À partir de 16h00 deux matches sont ainsi au programme.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette phase de groupe de Coupe du Monde nous a régalé entre surprises, scenarii improbables et confirmations. Ce vendredi, quatre matches sont au programme avant que les huitièmes de finale ne prennent leurs droits. Tout d’abord, à partir de 16h00, le Ghana et l’Uruguay se font face.

Vitinha titulaire avec le Portugal

Une rencontre où les deux équipes jouent leur qualification. Edinson Cavani et ses coéquipiers, bons derniers de ce groupe H, espèrent glaner leur première victoire dans ce mondial, eux qui n’ont toujours pas inscrit le moindre but. Pour leur part, les Ghanéens, qui ont engrangé trois points précieux face à la Corée du Sud au tour précédent, tenteront de faire fructifier ce bon résultat afin de passer au tour suivant.

Le XI du Ghana : Ati Zigi – Seidu, Salisu, Amartey, Baba – Partey, Abdul Samed – J. Ayew, A. Ayew, Kudus, Williams

Le XI de l’Uruguay : Rochet – Olivera, Coates, Gimenez, Varela – De Arrascaeta, Bentancur, Valverde, Pellistri – Suarez, Nunez

Dans le même temps, le Portugal, déjà qualifié et presque certain de terminer premier de ce groupe H, essayera de terminer sa phase de groupe avec trois victoires en autant de rencontres. Pour cela, il faudra s’imposer devant la Corée du Sud. Et pour se faire, Fernando Santos a décidé d’aligner une équipe assez largement remaniée. Vitinha profite de ce turn-over pour se faire une place en tant que titulaire. Les Coréens, eux, ont une chance de se qualifier malgré leur seul petit point dans la besace pour l’heure.. Il faudra donc qu’ils s’imposent tout en croisant les doigts pour que le Ghana ne fasse pas de même face à l’Uruguay.

Le XI de la Corée du Sud : Kim – Kim, Kwon, Kim, Kim – Hwang, Jung, Lee – Lee, Cho, Son

Le XI du Portugal : Costa – Cancelo, Pepe, Antonio Silva, Dalot – Nunes, Neves, Vitinha – Joao Mario, Ronaldo, Horta

