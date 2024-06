Tribune CS – Hongrie / Suisse

Ce samedi après-midi (15h sur beIN SPORTS 1), le premier match de la journée de cet Euro 2024 opposera la Hongrie à la Suisse.

Après le carton de l’Allemagne face à l’Ecosse (5-1) en ouverture de cet Euro 2024, l’autre match de ce groupe A opposera ce samedi après-midi la Hongrie à la Suisse, au stade de Cologne. Les deux sélections auront à coeur d’occuper la deuxième place de ce classement, derrière le favori de la poule, l’Allemagne. Pour cette rencontre, les Hongrois pourront compter sur le joueur de Liverpool et capitaine, Dominik Szoboszlai ainsi que d’autres joueurs d’expérience comme le gardien, Peter Gulasci, et le défenseur, Will Orban. En face, les Helvètes pourront s’appuyer sur Granit Xhaka, auteur d’une excellente saison avec le Bayer Leverkusen. Une rencontre à suivre à 15 heures sur beIN SPORTS 1.