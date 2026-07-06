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Tribune CS – Huitième de finale de Coupe du monde Portugal / Espagne

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 juillet 2026

Ce lundi soir, le Portugal et l’Espagne s’affrontent dans l’un des chocs des huitièmes de finale pour tenter de se qualifier en quarts de la Coupe du monde. Trois joueurs du PSG sont titulaires.

Cinq joueurs du PSG sont concernés par le huitième de finale de la Coupe du monde entre le Portugal et l’Espagne de ce lundi soir. Trois d’entre eux sont titulaires, Vitinha, João Neves et Nuno Mendes du côté de la sélection portugaise. Gonçalo Ramos et Fabián Ruiz commencent sur le banc. Dans l’un de ses chocs de ces huitièmes, les deux équipes voudront poursuivre leur rêve de remporter le Mondial

Un match entre deux prétendants à la victoire finale qui est à suivre et commenter ici, c’est Tribune CS !

Officiel – Renato Marin prêté au CD Nacional
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  • Le onze de départ du Portugal : Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – NevesVitinha – Neto, Fernandes, Felix – Ronaldo.
  • Le onze de départ de l’Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 juillet 2026

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