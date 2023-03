Tribune CS – Irlande / France

L’Équipe de France a fait son retour face aux Pays-Bas vendredi dernier et s’est imposée pour le premier match des éliminatoires de l’Euro 2024. Dans un groupe composé de Gibraltar, des Pays-Bas, de la Grèce et de l’Irlande, la France va jouer son deuxième match contre le dernier cité (TF1, 20h45). L’occasion pour les Bleus de s’envoler dans ce groupe B où seule la Grèce a enregistré une victoire pour l’instant. À noter que c’est le premier match des éliminatoires pour l’Irlande ce soir.

Le 4-0 contre les Néerlandais n’a pas déplu aux supporters de l’Équipe de France qui s’interrogeaient sur la transition que la sélection est en train de connaitre. Les retraites récentes d’Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema ont laissé des places vacantes et Didier Deschamps ne manque pas d’idées pour les combler pour l’instant. Avec un Kolo Muani prometteur, une charnière Upamecano-Konaté et un Mike Maignan bien en place pour sa première, les Bleus attaquent le match contre l’Irlande avec beaucoup de confiance.

Les compositions de cet Irlande / France

XI de l’Irlande : Bazunu – Egan, Collins, O’Shea – Doherty, Cullen, Molumby, Knight, Coleman – Ferguson, Ogbene.