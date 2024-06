Tribune CS – Italie / Albanie avec Donnarumma titulaire

Ce samedi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), l’Italie et l’Albanie s’affrontent dans le deuxième match du groupe B. Et le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma, est titulaire.

Après la large victoire de l’Espagne face à la Croatie (3-0) grâce à un excellent Fabian Ruiz, l’Italie voudra réaliser le même type de performance face à l’Albanie dans ce groupe B de l’Euro. Et pour cette rencontre, le sélectionneur de la Nazionale, Luciano Spalletti, n’a pas réservé de surprise dans son onze de départ. Le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma, débute dans les cages avec le brassard de capitaine. Les tenants du titre pourront également s’appuyer sur d’autres joueurs expérimentés comme Federico Chiesa et Nicolo Barella. Une rencontre à suivre à 21 heures sur M6 et beIN SPORTS 1.