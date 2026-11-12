Tribune CS – Italie / France, avec Doué titulaire

Ce jeudi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France affronte l’Italie pour le compte de la 5e journée de Ligue des nations. À cette occasion, Zinédine Zidane a décidé d’aligner Désiré Doué.

Après une première trêve internationale prometteuse à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane compte poursuivre sur cette lancée afin de qualifier les Bleus pour le Final Four de la Ligue des nations. Pour cela, les Tricolores devront revenir avec un résultat positif de leur déplacement en Italie.

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Doué aligné en pointe

Pour cette rencontre à San Siro, le technicien français devait faire des choix en raison des nombreuses absences. Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Mike Maignan. En défense, Jérémy Jacquet pourra confirmer ses bonnes performances aux côtés de Dayot Upamecano. De leur côté, Malo Gusto et Adrien Truffert occuperont les couloirs de la défense. Dans l’entrejeu, le trio Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha et Rayan Cherki sera associé. Enfin, en l’absence de Kylian Mbappé, forfait pour cette rencontre face à la Nazionale, Désiré Doué occupera le poste de numéro 9 et sera accompagné de Michael Olise et Bradley Barcola. De leur côté, Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery débuteront sur le banc. En face, l’Italie pourra compter sur l’ancien Parisien, Gianluigi Donnarumma.

Le XI de la France : Maignan – Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert – Cherki, Da Cunha, Rabiot (c) – Olise, Doué , Barcola

: Maignan – Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert – Cherki, Da Cunha, Rabiot (c) – Olise, , Barcola Le XI de l’Italie : Donnarumma (c) – Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori – Frattesi, Tonali, Barella – S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

Le XI des Bleus pour affronter l’Italie ⚔️🇫🇷 ⌚️ 20h45 sur TF1 📺 #ITAFRA https://t.co/OoPN2BITf8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2026