Tribune CS – La soirée de Ligue des champions

Après la soirée de mardi, les barrages aller de la Ligue des champions se poursuivent ce mercredi soir avec trois matchs au programme à 21 heures.

Après les victoires du PSG (2-3 contre Monaco), de Galatasaray (5-2 face à la Juventus), du Real Madrid (0-1 contre le SL Benfica) et du Borussia Dortmund (2-0 face à l’Atalanta Bergame), la suite des barrages aller de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi soir. Après le carton de Newcastle sur la pelouse de Qarabag plus tôt dans la soirée, trois autres rencontres sont au programme à 21 heures : Bodö/Glimt – Inter Milan (Canal Plus), Club Bruges / Atlético de Madrid (Canal Plus Foot) et Olympiakos / Bayer Leverkusen (Canal Plus Sport).