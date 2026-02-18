Tribune CS

Tribune CS – La soirée de Ligue des champions

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 février 2026

Après la soirée de mardi, les barrages aller de la Ligue des champions se poursuivent ce mercredi soir avec trois matchs au programme à 21 heures.

Après les victoires du PSG (2-3 contre Monaco), de Galatasaray (5-2 face à la Juventus), du Real Madrid (0-1 contre le SL Benfica) et du Borussia Dortmund (2-0 face à l’Atalanta Bergame), la suite des barrages aller de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi soir. Après le carton de Newcastle sur la pelouse de Qarabag plus tôt dans la soirée, trois autres rencontres sont au programme à 21 heures : Bodö/Glimt – Inter Milan (Canal Plus), Club Bruges / Atlético de Madrid (Canal Plus Foot) et Olympiakos / Bayer Leverkusen (Canal Plus Sport).

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 février 2026

Articles similaires

Doué

Monaco / PSG – La célébration de Désiré Doué mal comprise

18 février 2026
Dembélé

Nouvelles rassurantes pour Dembélé, sorti sur blessure face à l’AS Monaco

18 février 2026
PSG joie

Victoire à l’extérieur, Hakimi, Doué… Les chiffres après le succès du PSG à Monaco

18 février 2026
Vitinha penalty

Le PSG et les penalties, un mal récurrent en Ligue des champions

18 février 2026
Bouton retour en haut de la page