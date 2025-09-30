Tribune CS – La soirée Ligue des champions

Ce mardi, la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions débute avec notamment la présence d’un club français.

En attendant le choc tant attendu entre le FC Barcelone et le PSG demain, la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions a débuté ce mardi. Et plusieurs rencontres sont au programme à 21h. L’Olympique de Marseille accueille l’Ajax Amsterdam, Galatasaray se déplace à Anfield pour affronter Liverpool ou encore le match entre Chelsea et le SL Benfica de José Mourinho. L’un des petits Poucets de la compétition, le club chypriote de Paphos, accueille le Bayern Munich.

Olympique de Marseille / Ajax Amsterdam (Canal Plus Foot)

Galatasaray / Liverpool (Canal Plus Sport)

Atlético de Madrid / Eintracht Francfort (Canal Plus Live 3)

Chelsea / Benfica (Canal Plus Live 4)

Inter Milan / Slavia Prague (Canal Plus Live 5)

Paphos / Bayern Munich (Canal Plus Live 6)

Bodo/Glimt / Tottenham (Canal Plus Live 7)