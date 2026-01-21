Tribune CS – La soirée Ligue des champions

Ce mercredi, la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit avec sept rencontres au programme.

Après la soirée de mardi, marquée par la défaite du PSG sur la pelouse du Sporting CP, la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi soir. Après les résultats d’Atlético Madrid / Galatasaray (1-1) et Karabagh FC / Eintracht Francfort (3-2) plus tôt dans la soirée, sept rencontres sont au programme à 21 heures :

Atalanta Bergame / Athletic Bilbao

Bayern Munich / Union Saint-Gilloise

Chelsea / Paphos

Juventus Turin / Benfica

Olympique de Marseille / Liverpool

Newcastle / PSV Eindhoven

Slavia Prague / FC Barcelone