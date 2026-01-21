Tribune CS

Tribune CS – La soirée Ligue des champions

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum21 janvier 2026

Ce mercredi, la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit avec sept rencontres au programme.

Après la soirée de mardi, marquée par la défaite du PSG sur la pelouse du Sporting CP, la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi soir. Après les résultats d’Atlético Madrid / Galatasaray (1-1) et Karabagh FC / Eintracht Francfort (3-2) plus tôt dans la soirée, sept rencontres sont au programme à 21 heures :

  • Atalanta Bergame / Athletic Bilbao
  • Bayern Munich / Union Saint-Gilloise
  • Chelsea / Paphos
  • Juventus Turin / Benfica
  • Olympique de Marseille / Liverpool
  • Newcastle / PSV Eindhoven
  • Slavia Prague / FC Barcelone
Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum21 janvier 2026

Articles similaires

Mathieu Vernice

Ligue 1 – L’arbitre du match Auxerre / PSG désigné

21 janvier 2026
Lucas hernandez

Visé par une plainte pour traite d’êtres humains et travail dissimulé, Lucas Hernandez sort du silence

21 janvier 2026
Campus Psg

PSG – Plusieurs retours à l’entraînement du jour

21 janvier 2026
Rui Borges

Sporting / PSG – Rui Borges : « Le football comporte plusieurs stratégies »

21 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page