Tribune CS – La soirée Ligue des champions

Après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG suivra avec attention la rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid pour connaître son futur adversaire.

Le PSG peut regarder sereinement les rencontres de ce mercredi soir en Ligue des champions. Qualifiée pour les demi-finales après ses victoires contre Liverpool (2-0, 0-2, 4-0 au score cumulé), l’équipe de Luis Enrique doit désormais patienter pour connaître son futur adverse. Et cela se jouera entre le Bayern Munich et le Real Madrid (21h sur Canal Plus). Victorieux 2-1 à Santiago Bernabéu, les Munichois voudront terminer le travail pour affronter le PSG au prochain tour.

Le XI du Bayern Munich : Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Pavlovic, Kimmich, Gnabry – Olise, Kane, Diaz

: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Pavlovic, Kimmich, Gnabry – Olise, Kane, Diaz Le XI du Real Madrid : Lunin – Trent, Militao, Rüdiger, Mendy – Brahim Diaz, Bellingham, Valverde, Güler – Mbappé, Vinicius

Dans l’autre rencontre de la soirée, Arsenal reçoit le Sporting CP. Avec leur victoire 1-0 du match aller, les Gunners ont pris une petite option sur la qualification pour affronter l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Ligue des champions (21h sur Canal Plus Foot).

Le XI d’ Arsenal : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Eze, Martinelli – Gyökeres

: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Eze, Martinelli – Gyökeres Le XI du Sporting CP : Rui Silva – Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo – Hjulmand, Morita – Catamo, Trincao, Goncalves – Suarez