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Tribune CS – La soirée Ligue des champions

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum21 octobre 2026

Après la belle victoire du PSG face au FC Barcelone, la 3e journée de Ligue des champions se poursuit ce mercredi soir, avec notamment une affiche entre le Bayern Munich et Arsenal.

Le PSG peut sereinement suivre les autres résultats de cette 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Après une troisième victoire consécutive dans la compétition, le club de la capitale occupe la tête du classement général grâce à son beau succès face au FC Barcelone. Ce mercredi, les autres rencontres de cette 3e journée sont au programme. Le RC Lens se déplace sur la pelouse du Club Bruges. De son côté, le Real Madrid accueille le RB Leipzig. Une belle affiche opposera également le Bayern Munich à Arsenal.

Les matchs de la soirée

  • Aston Villa / Viking Stavanger
  • Club Bruge / RC Lens
  • Bayern Munich / Arsenal
  • Inter Milan / Chakhtar Donetsk
  • Real Madrid / RB Leipzig
  • Betis Séville / Feyenoord Rotterdam
  • Sporting Portugal / Linz ASK
Youtube : Canal Supporters Paris

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