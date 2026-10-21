Tribune CS – La soirée Ligue des champions

Après la belle victoire du PSG face au FC Barcelone, la 3e journée de Ligue des champions se poursuit ce mercredi soir, avec notamment une affiche entre le Bayern Munich et Arsenal.

Le PSG peut sereinement suivre les autres résultats de cette 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Après une troisième victoire consécutive dans la compétition, le club de la capitale occupe la tête du classement général grâce à son beau succès face au FC Barcelone. Ce mercredi, les autres rencontres de cette 3e journée sont au programme. Le RC Lens se déplace sur la pelouse du Club Bruges. De son côté, le Real Madrid accueille le RB Leipzig. Une belle affiche opposera également le Bayern Munich à Arsenal.

Les matchs de la soirée

Aston Villa / Viking Stavanger

Club Bruge / RC Lens

Bayern Munich / Arsenal

Inter Milan / Chakhtar Donetsk

Real Madrid / RB Leipzig

Betis Séville / Feyenoord Rotterdam

Sporting Portugal / Linz ASK