Tribune CS – La soirée Ligue des champions

Dans la douleur, le PSG a obtenu l’essentiel ce mercredi soir en venant à bout de Girona dans les ultimes instants de la rencontre (1-0). Désormais, les joueurs de Luis Enrique pourront regarder tranquillement la suite de cette 1ère journée de Ligue des champions, qui se poursuit ce jeudi. Et six rencontres sont au programme avec l’entrée en lice de deux clubs français (Stade Brestois, AS Monaco) et aussi la rencontre du futur adversaire parisien en C1 (Arsenal). À 18h45, les matches Etoile Rouge de Belgrade / Benfica & Feyenoord / Bayer Lerverkusen auront lieu. Enfin, à 21h, les quatre autres rencontres se disputeront : Stade Brestois / Sturm Graz, Atalanta Bergame / Arsenal, Atlético de Madrid / RB Leipzig & AS Monaco / FC Barcelone.

Le programme de la Ligue des champions