Tribune CS – La soirée Ligue des champions

Ce mardi soir, la quatrième journée de la Ligue des champions débute avec deux équipes françaises au programme et un beau choc entre le Real Madrid et l’AC Milan.

En attendant l’affiche PSG / Atlético de Madrid programmée mercredi soir, la quatrième journée de la phase ligue de la Ligue des champions a démarré ce mardi soir. Et sept rencontres seront au programme à partir de 21 heures. Deux clubs français voudront poursuivre leur beau parcours, il s’agit du LOSC qui défie la Juventus Turin et de l’AS Monaco qui se déplace sur la pelouse de Bologne. Les deux belles affiches de la soirée opposeront le Real Madrid à l’AC Milan et Liverpool au Bayer Leverkusen. De son côté, le Sporting CP de Viktor Gyökeres accueille Manchester City.

Les affiches de la soirée